halételek sült hal

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Tengeri sügér édesköménnyel és koktélparadicsommal

Nosalty

Nosalty

2adag

Idő

40p

Költség

megfizethető

Nehézség

könnyű

adag

Hozzávalók

A halhoz

Tápanyag és kalória

427

Kalória

44.9g

Fehérje

35.9g

Szénhidrát

13.4g

Zsír

585.7g

Víz

86.1g

Koleszterin

11.9g

Élelmi rost

15.6g

Cukor

A halhoz

Összesen 427 kcal

A halhoz

Összesen 852 kcal

A halhoz

Összesen 43 kcal

Tápanyagtartalom

TOP ásványi anyagok

TOP vitaminok

Fehérje

Zsír

Ásványi anyagok

Szénhidrát

Víz

Vitaminok

Összesen 427 kcal

TOP ásványi anyagok

TOP vitaminok

Fehérje

Zsír

Ásványi anyagok

Szénhidrát

Víz

Vitaminok

Összesen 852 kcal

TOP ásványi anyagok

TOP vitaminok

Fehérje

Zsír

Ásványi anyagok

Szénhidrát

Víz

Vitaminok

Összesen 43 kcal

Elkészítés

A halhoz

  1. A megtisztított halak mindkét oldalát beirdaljuk, majd jó alaposan besózzuk és megborsozzuk őket.
  2. A sütőpapírból kis csónakokat hajtogatunk, és rátesszük őket a tepsire. A csónakokban elosztjuk a hosszában négyfelé vágott póréhagymát és a felaprított fokhagymát, majd megszórjuk kakukkfűvel és fújunk rá a Bertolli Hot cooking olívaolaj spray-ből.
  3. A sütőpapírcsónakokba helyezzük a korábban befűszerezett halakat is. A hasüregüket megtöltjük friss petrezselyemmel, kakukkfűvel, citromkarikával és fokhagymaszeletekkel.
  4. A halak köré tesszük a félbevágott koktélparadicsomokat és a gerezdekre vágott édesköményt. Sózzuk-borsozzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majd a halra is fújunk az olívaolajból.
  5. Előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt készre sütjük. A halból és a zöldségekből kisült ízes szaftot érdemes a hal tetejére locsolni tálaláskor, vagy friss kenyérrel kitunkolni.

Recept infó

nosalty-badge További kipróbált receptek

A tengeri sügér az egyik legfinomabb fehér húsú hal. Egészben sütve, olívaolajjal meglocsolva igazán szaftos marad, az édeskömény enyhén ánizsos aromája pedig remekül passzol hozzá. Bár hazánkban kevésbé elterjedt az édeskömény felhasználása, a mediterrán országokban rendszeresen fogyasztják tengeri halak kísérőjeként. Mivel itthon is sok üzletben kapható már, érdemes kipróbálni.

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Hozzávalók

Elkészítés

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