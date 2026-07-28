halételek sült hal

Tengeri sügér édesköménnyel és koktélparadicsommal

Nosalty

Nosalty

2adag

Idő

40p

Költség

megfizethető

Nehézség

könnyű

adag

Hozzávalók

A halhoz

700 g sügér (tengeri sügér/süllő 2 db)

1 közepes db póréhagyma

2 db édeskömény

20 dkg koktélparadicsom

4 gerezd fokhagyma

1 db citrom

1 csokor kakukkfű (friss)

1 csokor petrezselyem (friss)

2 ek olívaolaj (Bertolli Hot cooking olívaolaj spray)

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

Tápanyag és kalória

427

Kalória

44.9g

Fehérje

35.9g

Szénhidrát

13.4g

Zsír

585.7g

Víz

86.1g

Koleszterin

11.9g

Élelmi rost

15.6g

Cukor

Egy adagban

2 adagban

100 grammban

7% Fehérje

5% Szénhidrát

2% Zsír

A halhoz

350g sügér 204 kcal

100g póréhagyma 27 kcal

350g édeskömény 78 kcal

100g koktélparadicsom 18 kcal

6g fokhagyma 8 kcal

85g citrom 13 kcal

0g kakukkfű 0 kcal

23g petrezselyem 8 kcal

8g olívaolaj 71 kcal

0g só 0 kcal

0g bors 0 kcal

Összesen 427 kcal

7% Fehérje

5% Szénhidrát

2% Zsír

A halhoz

700g sügér 407 kcal

200g póréhagyma 54 kcal

700g édeskömény 156 kcal

200g koktélparadicsom 36 kcal

12g fokhagyma 16 kcal

170g citrom 26 kcal

0g kakukkfű 0 kcal

45g petrezselyem 16 kcal

16g olívaolaj 141 kcal

0g só 0 kcal

0g bors 0 kcal

Összesen 852 kcal

7% Fehérje

5% Szénhidrát

2% Zsír

A halhoz

34.3g sügér 20 kcal

9.8g póréhagyma 3 kcal

34.3g édeskömény 8 kcal

9.8g koktélparadicsom 2 kcal

0.6g fokhagyma 1 kcal

8.3g citrom 1 kcal

0g kakukkfű 0 kcal

2.2g petrezselyem 1 kcal

0.8g olívaolaj 7 kcal

0g só 0 kcal

0g bors 0 kcal

Összesen 43 kcal

Tápanyagtartalom

Egy adagban

2 adagban

100 grammban

7% Fehérje

5% Szénhidrát

2% Zsír

86% Víz

TOP ásványi anyagok

Foszfor

Nátrium

Kálcium

Magnézium

Szelén

TOP vitaminok

Kolin:

C vitamin:

Niacin - B3 vitamin:

E vitamin:

Lut-zea

Fehérje

Összesen 44.9 g

Zsír

Összesen 13.4 g

Telített zsírsav 3 g

Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g

Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g

Koleszterin 86 mg

Ásványi anyagok

Összesen 1393.6 g

Cink 2 mg

Szelén 80 mg

Kálcium 233 mg

Vas 5 mg

Magnézium 168 mg

Foszfor 601 mg

Nátrium 302 mg

Réz 0 mg

Mangán 1 mg

Szénhidrát

Összesen 35.9 g

Cukor 16 mg

Élelmi rost 12 mg

Víz

Összesen 585.7 g

Vitaminok

Összesen 0

A vitamin (RAE): 391 micro

B6 vitamin: 1 mg

B12 Vitamin: 1 micro

E vitamin: 6 mg

C vitamin: 105 mg

D vitamin: 475 micro

K vitamin: 561 micro

Tiamin - B1 vitamin: 0 mg

Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg

Niacin - B3 vitamin: 6 mg

Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg

Folsav - B9-vitamin: 161 micro

Kolin: 178 mg

Retinol - A vitamin: 97 micro

α-karotin 101 micro

β-karotin 3484 micro

β-crypt 9 micro

Likopin 2573 micro

Lut-zea 3746 micro

Összesen 427 kcal

7% Fehérje

5% Szénhidrát

2% Zsír

86% Víz

TOP ásványi anyagok

Foszfor

Nátrium

Kálcium

Magnézium

Szelén

TOP vitaminok

Kolin:

C vitamin:

Niacin - B3 vitamin:

E vitamin:

Lut-zea

Fehérje

Összesen 89.8 g

Zsír

Összesen 26.8 g

Telített zsírsav 5 g

Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g

Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g

Koleszterin 172 mg

Ásványi anyagok

Összesen 2787.2 g

Cink 4 mg

Szelén 160 mg

Kálcium 466 mg

Vas 11 mg

Magnézium 337 mg

Foszfor 1203 mg

Nátrium 604 mg

Réz 1 mg

Mangán 2 mg

Szénhidrát

Összesen 71.8 g

Cukor 31 mg

Élelmi rost 24 mg

Víz

Összesen 1171.4 g

Vitaminok

Összesen 0

A vitamin (RAE): 783 micro

B6 vitamin: 3 mg

B12 Vitamin: 1 micro

E vitamin: 11 mg

C vitamin: 209 mg

D vitamin: 949 micro

K vitamin: 1122 micro

Tiamin - B1 vitamin: 1 mg

Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg

Niacin - B3 vitamin: 12 mg

Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg

Folsav - B9-vitamin: 322 micro

Kolin: 357 mg

Retinol - A vitamin: 193 micro

α-karotin 203 micro

β-karotin 6969 micro

β-crypt 18 micro

Likopin 5146 micro

Lut-zea 7491 micro

Összesen 852 kcal

7% Fehérje

5% Szénhidrát

2% Zsír

86% Víz

TOP ásványi anyagok

Foszfor

Nátrium

Kálcium

Magnézium

Szelén

TOP vitaminok

Kolin:

C vitamin:

Niacin - B3 vitamin:

E vitamin:

Lut-zea

Fehérje

Összesen 4.4 g

Zsír

Összesen 1.3 g

Telített zsírsav 0 g

Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g

Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g

Koleszterin 8 mg

Ásványi anyagok

Összesen 136.4 g

Cink 0 mg

Szelén 8 mg

Kálcium 23 mg

Vas 1 mg

Magnézium 16 mg

Foszfor 59 mg

Nátrium 30 mg

Réz 0 mg

Mangán 0 mg

Szénhidrát

Összesen 3.5 g

Cukor 2 mg

Élelmi rost 1 mg

Víz

Összesen 57.3 g

Vitaminok

Összesen 0

A vitamin (RAE): 38 micro

B6 vitamin: 0 mg

B12 Vitamin: 0 micro

E vitamin: 1 mg

C vitamin: 10 mg

D vitamin: 46 micro

K vitamin: 55 micro

Tiamin - B1 vitamin: 0 mg

Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg

Niacin - B3 vitamin: 1 mg

Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg

Folsav - B9-vitamin: 16 micro

Kolin: 17 mg

Retinol - A vitamin: 9 micro

α-karotin 10 micro

β-karotin 341 micro

β-crypt 1 micro

Likopin 252 micro

Lut-zea 367 micro

Összesen 43 kcal

Elkészítés

A halhoz

A megtisztított halak mindkét oldalát beirdaljuk, majd jó alaposan besózzuk és megborsozzuk őket. A sütőpapírból kis csónakokat hajtogatunk, és rátesszük őket a tepsire. A csónakokban elosztjuk a hosszában négyfelé vágott póréhagymát és a felaprított fokhagymát, majd megszórjuk kakukkfűvel és fújunk rá a Bertolli Hot cooking olívaolaj spray-ből. A sütőpapírcsónakokba helyezzük a korábban befűszerezett halakat is. A hasüregüket megtöltjük friss petrezselyemmel, kakukkfűvel, citromkarikával és fokhagymaszeletekkel. A halak köré tesszük a félbevágott koktélparadicsomokat és a gerezdekre vágott édesköményt. Sózzuk-borsozzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majd a halra is fújunk az olívaolajból. Előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt készre sütjük. A halból és a zöldségekből kisült ízes szaftot érdemes a hal tetejére locsolni tálaláskor, vagy friss kenyérrel kitunkolni.

Recept infó

Előkészítés ideje: 15 p

Sütés ideje: 25 p

Sütés hőfoka: 200 °C

Sütés módja: hőlégkeveréses

További kipróbált receptek

A tengeri sügér az egyik legfinomabb fehér húsú hal. Egészben sütve, olívaolajjal meglocsolva igazán szaftos marad, az édeskömény enyhén ánizsos aromája pedig remekül passzol hozzá. Bár hazánkban kevésbé elterjedt az édeskömény felhasználása, a mediterrán országokban rendszeresen fogyasztják tengeri halak kísérőjeként. Mivel itthon is sok üzletben kapható már, érdemes kipróbálni.

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