halételek sült hal
Tengeri sügér édesköménnyel és koktélparadicsommal
Nosalty
Nosalty
2adag
Idő
40p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű
adag
Hozzávalók
A halhoz
- 700 g sügér (tengeri sügér/süllő 2 db)
- 1 közepes db póréhagyma
- 2 db édeskömény
- 20 dkg koktélparadicsom
- 4 gerezd fokhagyma
- 1 db citrom
- 1 csokor kakukkfű (friss)
- 1 csokor petrezselyem (friss)
- 2 ek olívaolaj (Bertolli Hot cooking olívaolaj spray)
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
Tápanyag és kalória
427
Kalória
44.9g
Fehérje
35.9g
Szénhidrát
13.4g
Zsír
585.7g
Víz
86.1g
Koleszterin
11.9g
Élelmi rost
15.6g
Cukor
- Egy adagban
- 2 adagban
- 100 grammban
- 7% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 2% Zsír
A halhoz
-
350g sügér
204 kcal
-
100g póréhagyma
27 kcal
-
350g édeskömény
78 kcal
-
100g koktélparadicsom
18 kcal
-
6g fokhagyma
8 kcal
-
85g citrom
13 kcal
-
0g kakukkfű
0 kcal
-
23g petrezselyem
8 kcal
-
8g olívaolaj
71 kcal
-
0g só
0 kcal
-
0g bors
0 kcal
Összesen 427 kcal
- 7% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 2% Zsír
A halhoz
-
700g sügér
407 kcal
-
200g póréhagyma
54 kcal
-
700g édeskömény
156 kcal
-
200g koktélparadicsom
36 kcal
-
12g fokhagyma
16 kcal
-
170g citrom
26 kcal
-
0g kakukkfű
0 kcal
-
45g petrezselyem
16 kcal
-
16g olívaolaj
141 kcal
-
0g só
0 kcal
-
0g bors
0 kcal
Összesen 852 kcal
- 7% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 2% Zsír
A halhoz
-
34.3g sügér
20 kcal
-
9.8g póréhagyma
3 kcal
-
34.3g édeskömény
8 kcal
-
9.8g koktélparadicsom
2 kcal
-
0.6g fokhagyma
1 kcal
-
8.3g citrom
1 kcal
-
0g kakukkfű
0 kcal
-
2.2g petrezselyem
1 kcal
-
0.8g olívaolaj
7 kcal
-
0g só
0 kcal
-
0g bors
0 kcal
Összesen 43 kcal
Tápanyagtartalom
- Egy adagban
- 2 adagban
- 100 grammban
- 7% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 86% Víz
TOP ásványi anyagok
- Foszfor
- Nátrium
- Kálcium
- Magnézium
- Szelén
TOP vitaminok
- Kolin:
- C vitamin:
- Niacin - B3 vitamin:
- E vitamin:
- Lut-zea
Fehérje
-
Összesen
44.9 g
Zsír
-
Összesen
13.4 g
-
Telített zsírsav
3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav:
7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav
3 g
-
Koleszterin
86 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen
1393.6 g
-
Cink
2 mg
-
Szelén
80 mg
-
Kálcium
233 mg
-
Vas
5 mg
-
Magnézium
168 mg
-
Foszfor
601 mg
-
Nátrium
302 mg
-
Réz
0 mg
-
Mangán
1 mg
Szénhidrát
-
Összesen
35.9 g
-
Cukor
16 mg
-
Élelmi rost
12 mg
Víz
-
Összesen
585.7 g
Vitaminok
-
Összesen
0
-
A vitamin (RAE):
391 micro
-
B6 vitamin:
1 mg
-
B12 Vitamin:
1 micro
-
E vitamin:
6 mg
-
C vitamin:
105 mg
-
D vitamin:
475 micro
-
K vitamin:
561 micro
-
Tiamin - B1 vitamin:
0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin:
0 mg
-
Niacin - B3 vitamin:
6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin:
0 mg
-
Folsav - B9-vitamin:
161 micro
-
Kolin:
178 mg
-
Retinol - A vitamin:
97 micro
-
α-karotin
101 micro
-
β-karotin
3484 micro
-
β-crypt
9 micro
-
Likopin
2573 micro
-
Lut-zea
3746 micro
Összesen 427 kcal
- 7% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 86% Víz
TOP ásványi anyagok
- Foszfor
- Nátrium
- Kálcium
- Magnézium
- Szelén
TOP vitaminok
- Kolin:
- C vitamin:
- Niacin - B3 vitamin:
- E vitamin:
- Lut-zea
Fehérje
-
Összesen
89.8 g
Zsír
-
Összesen
26.8 g
-
Telített zsírsav
5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav:
14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav
6 g
-
Koleszterin
172 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen
2787.2 g
-
Cink
4 mg
-
Szelén
160 mg
-
Kálcium
466 mg
-
Vas
11 mg
-
Magnézium
337 mg
-
Foszfor
1203 mg
-
Nátrium
604 mg
-
Réz
1 mg
-
Mangán
2 mg
Szénhidrát
-
Összesen
71.8 g
-
Cukor
31 mg
-
Élelmi rost
24 mg
Víz
-
Összesen
1171.4 g
Vitaminok
-
Összesen
0
-
A vitamin (RAE):
783 micro
-
B6 vitamin:
3 mg
-
B12 Vitamin:
1 micro
-
E vitamin:
11 mg
-
C vitamin:
209 mg
-
D vitamin:
949 micro
-
K vitamin:
1122 micro
-
Tiamin - B1 vitamin:
1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin:
1 mg
-
Niacin - B3 vitamin:
12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin:
0 mg
-
Folsav - B9-vitamin:
322 micro
-
Kolin:
357 mg
-
Retinol - A vitamin:
193 micro
-
α-karotin
203 micro
-
β-karotin
6969 micro
-
β-crypt
18 micro
-
Likopin
5146 micro
-
Lut-zea
7491 micro
Összesen 852 kcal
- 7% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 86% Víz
TOP ásványi anyagok
- Foszfor
- Nátrium
- Kálcium
- Magnézium
- Szelén
TOP vitaminok
- Kolin:
- C vitamin:
- Niacin - B3 vitamin:
- E vitamin:
- Lut-zea
Fehérje
-
Összesen
4.4 g
Zsír
-
Összesen
1.3 g
-
Telített zsírsav
0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav:
1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav
0 g
-
Koleszterin
8 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen
136.4 g
-
Cink
0 mg
-
Szelén
8 mg
-
Kálcium
23 mg
-
Vas
1 mg
-
Magnézium
16 mg
-
Foszfor
59 mg
-
Nátrium
30 mg
-
Réz
0 mg
-
Mangán
0 mg
Szénhidrát
-
Összesen
3.5 g
-
Cukor
2 mg
-
Élelmi rost
1 mg
Víz
-
Összesen
57.3 g
Vitaminok
-
Összesen
0
-
A vitamin (RAE):
38 micro
-
B6 vitamin:
0 mg
-
B12 Vitamin:
0 micro
-
E vitamin:
1 mg
-
C vitamin:
10 mg
-
D vitamin:
46 micro
-
K vitamin:
55 micro
-
Tiamin - B1 vitamin:
0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin:
0 mg
-
Niacin - B3 vitamin:
1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin:
0 mg
-
Folsav - B9-vitamin:
16 micro
-
Kolin:
17 mg
-
Retinol - A vitamin:
9 micro
-
α-karotin
10 micro
-
β-karotin
341 micro
-
β-crypt
1 micro
-
Likopin
252 micro
-
Lut-zea
367 micro
Összesen 43 kcal
Elkészítés
A halhoz
- A megtisztított halak mindkét oldalát beirdaljuk, majd jó alaposan besózzuk és megborsozzuk őket.
- A sütőpapírból kis csónakokat hajtogatunk, és rátesszük őket a tepsire. A csónakokban elosztjuk a hosszában négyfelé vágott póréhagymát és a felaprított fokhagymát, majd megszórjuk kakukkfűvel és fújunk rá a Bertolli Hot cooking olívaolaj spray-ből.
- A sütőpapírcsónakokba helyezzük a korábban befűszerezett halakat is. A hasüregüket megtöltjük friss petrezselyemmel, kakukkfűvel, citromkarikával és fokhagymaszeletekkel.
- A halak köré tesszük a félbevágott koktélparadicsomokat és a gerezdekre vágott édesköményt. Sózzuk-borsozzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majd a halra is fújunk az olívaolajból.
- Előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt készre sütjük. A halból és a zöldségekből kisült ízes szaftot érdemes a hal tetejére locsolni tálaláskor, vagy friss kenyérrel kitunkolni.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
További kipróbált receptek
A tengeri sügér az egyik legfinomabb fehér húsú hal. Egészben sütve, olívaolajjal meglocsolva igazán szaftos marad, az édeskömény enyhén ánizsos aromája pedig remekül passzol hozzá. Bár hazánkban kevésbé elterjedt az édeskömény felhasználása, a mediterrán országokban rendszeresen fogyasztják tengeri halak kísérőjeként. Mivel itthon is sok üzletben kapható már, érdemes kipróbálni.
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- aranygaluska
- hagyományos hatlapos
- almás pite
- mézes krémes
- négysajtos stangli
- házi kenyérlángos
Gyökérkenyér
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